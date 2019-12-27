根據調查，超過7成以上民眾都有購買保健食品的經驗，並以35-55歲為購買主力，不過國人雖然了解健康十分重要，但有時一忙就會忘記，而這種「想到才吃」的吃法卻會讓保健大打折扣。現在領導品牌就有推出項服務，讓忙碌現代人有新興的保養方式，使身體所需營養持續不間斷。

如何有效保養身體 成功人士管理祕訣大公開_白蘭氏健康定期配

影片中的鄭先生由於工作忙、作息不正常，長期食用五味子芝麻錠及蜆精的習慣保養身體，透過「健康定期配」的配送服務省去許多的時間，讓他誇讚就像是管家一樣貼心，只要一通電話就能將保健品送到家，還能自由的調整產品、配送時間及地點，完全是忙碌上班族的神隊友！

白蘭氏健康管家貼心補貨送到家/截取自youtube

有時要送禮給客戶以及家人需要補充保健食品，也都是透過健康定期配訂購，非常省時又有效率，更免去跑賣場的交通往返及挑選時間等花費，更不用擔心會有商品過量或者放到過期的擔憂，更重要的是，定期食用才能達到補充的效果，所以健康定期配成為現今你我不可或缺的健康管家！

(中時電子報)