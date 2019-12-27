總統大選倒數15天，財政部祭出減稅大紅包，25日宣布調高基本生活費到17.5萬元，184萬戶可望受惠，假如一家四口明年報稅就能省下至少800元稅金。對於選前又操作利多，網友幾乎一面倒嘲諷，「冥進洞選情告急 啊不是民調狂勝？」、「感謝小陰政府，但只能支持妳到1/10了，為了這個國家更好」。

財政部昨公布調高基本生活費到17.5萬元，比去年增加4千元，明年報稅時適用。預估受益戶數達184萬戶，較去年增加5萬戶，減稅利益為72.57億元，年增11.88億元。

舉例來說，假如4口之家，夫妻加2名大學子女，今年基本生活費每人提高為4000元，4人共計增加1.6萬元，以適用5％稅率級距來看，預計可省下800元稅金。

選前的減稅小確幸，可多數網友不領情，紛紛狂酸，「大撒幣+減稅 又可以不債留子孫 可以得諾貝爾獎!!」、「少繳點稅都沒用啦，我們要的是發大財啊!」、「原來國家很有錢阿...當初說啥勞保健保會倒的都是騙子!」、「這算不算拿公家的錢賄選？」、「省下稅金約800追不上物價上漲的壓力」、「謝謝小陰 票投2號 錢照拿」。

不過，挺減稅網友認為不無小補啦，還有人說，「沒魚蝦也好 別不知足了」、「給太少無感、太多就批買票 真難搞」、「基本工資23K小英政績」、「超有感的啦...一到選舉..牛肉超大塊..」。

(中時電子報)