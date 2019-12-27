大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，豬肉價居高不下，有大陸科學家發展出用電打敗非洲豬瘟的構想，他們主要理論依據是，在豬圈附近架設高壓電場，讓高壓電淨化空氣，進而防堵豬瘟病毒擴散。

大陸非洲豬瘟疫情迅速蔓延至亞洲其他地區。

綜合《南華早報》、俄羅斯衛星通訊社報導，遼寧省大連市農業科學研究院研究員劉濱疆及其團隊將在成都一處中型養豬場進行這項實驗，他們計畫在一個擁有2,000頭豬隻的豬圈外圍架設高壓電網，製造一個5千伏特的靜電場域，他們相信，釋放這些高壓電能夠消滅難聞的氨氣、降低50%-90%的生物氣膠、殺死病菌，並且在空氣中釋出汙染物質的帶負電粒子，使化學物質變得無害。

劉濱疆說，預估有效程度在60%至70%以上，將電場應用在豬舍，主要希望發揮兩個作用，第一是淨化空氣，抑制豬咳嗽時所產生的飛沫及活動時產生的粉塵到處飛揚，第二是電離空氣產生的原子氧具備滅菌消毒功能，和部分化學物質反應後能夠鈍化病毒。

會發展出運用高壓電抑制非洲豬瘟的構想，源自於劉濱疆過去一項利用電場及光罩來刺激植物生長、降低致病機率的研究，後來團隊在非洲豬瘟疫情最嚴重的湖北省一處豬舍架設了高壓電來改善空氣品質、防止進一步飛沫傳染其他病毒，意外發現沒有任何一隻豬隻因染上非洲豬瘟死亡，此外，部分相關研究指出，髒亂、不健康的環境較容易傳播非洲豬瘟病毒，這讓團隊開始假設，高壓電場能夠改變環境，避免病毒生長。目前大陸是首個提出類似構想的國家。

不過劉濱疆的假說仍有待進一步驗證，因為目前多數理論支持，非洲豬瘟病毒主要藉由食物傳播、而非飛沫傳染，他們把矛頭指向餐廳廚餘，豬舍主人餵食豬隻廚餘，而廚餘本身可能已經感染病毒。另外也有學者認為蒼蠅、蚊子才是病毒傳播媒介。

未參與該項研究的中國農業大學教授李保明就表示，電場確實能有效改善豬舍的空氣品質、降低空氣中的懸浮微粒，但是湖北的豬舍可能只是個幸運個案，未來還需要看到更多證據才行。

(中時電子報)