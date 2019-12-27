土耳其威脅將關閉境內美空軍基地

為了土耳其堅持採購俄製S-400防空系統，美國已將安卡拉踢出F-35隱形戰機專案外。而土國威脅，要是華府因為它採購俄羅斯軍備，還有軍事介入敘利亞而給予制裁，可能會關閉美國在土境的軍事設施。

安卡拉已直言，將中止或乾脆禁止美國進出土國境內的各基地，其中包括存放了50枚B61核彈的因切利克空軍基地（Incirlik Air Base）。

據《動力》（The Drive）網報導，美國空軍宣布，未來5年間，將會支付8家土耳其企業數千萬計美元，以更新在土境的基礎設施，並完成其他設施的建設案。五角大廈23日宣布，這些美國空軍的交易案共達9,500萬美元（近30億台幣），可是並未說明，每家土耳其企業會拿到多少錢。

不過，美國空軍只會根據美土1980年簽署的「國防經濟合作協定」（DECA），按照保證土耳其參與軍事建設案的條款，考慮接受當地企業的報價。雖然美方並未宣布，會在哪些土境基地進行建設，但已明白表示，相關建設只限於空軍設施。

儘管因切利克是美國在土耳其最知名的軍事設施，但根據公開的最新「國防部基地結構報告」（Department of Defense Base Structure Report），截至2017年9月為止，美軍在土境有8個主要的作戰據點。

(中時電子報)