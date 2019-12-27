LINE好友管理現在多了一個「刪除」選項，可以直接刪除好友，不必像以前刪除聯絡人還要先封鎖，接著進封鎖名單才能刪除 (圖／林毅攝)

通訊軟體LINE已經成為時下工作、聯絡時不可或缺之物，本月16日更新後，也多了許多方便的功能，但其中一個卻是LINE公告中所沒提到的，那就是LINE終於可以直接刪除好友了，不用像以前一樣還要先封鎖，再去封鎖名單進一步刪除。

網友在PTT女版PO文表示，自己要整理好友名單，無意間發現除了原本的「隱藏」和「封鎖」外，多出了一個過往沒有的「刪除」選項，只是不知道和隱藏、封鎖差別在哪。更有人詢問：「刪除對方，對方會跳出通知嗎」、「對方還能傳訊給我嗎」，知道答案的網友表示：「還是可以傳，就像陌生人傳訊給你那樣」。

網友們也紛紛表示：「感謝告知，剛剛刪了一堆」、「終於可以直接刪除了」、「以前超麻煩，還要好幾個步驟」，還有人打趣說：「沒有好友可以刪」，但也有人反應：「電腦版沒看到」、「IOS怎麼沒有」。

實際打開iPhone上與電腦版的LINE測試，確實還沒有出現刪除選項，目前只有Android系統可以使用此功能。

(中時電子報)