通靈大師江嘉葉。

江嘉葉為蔡、韓抽籤詩。(江嘉葉提供)

2020大選選情進入白熱化，通靈大師江嘉葉昨(26日)特地為總統候選人蔡英文、韓國瑜抽觀音佛祖百首籤詩，觀看兩人目前運勢，她更大膽斷言：「依目前的整體運勢來看，韓國瑜勝選的機率高於蔡英文。」

江嘉葉昨日為蔡、韓兩人抽籤詩，分別抽到第82籤呂純陽重生梓樹與第47籤高達夫五十得名。她解析第82籤比喻蔡英文目前正面對許多紛紛擾擾的困難，像被烈火包圍著，需要一步步的去解決，等待正確的時機去做明智的決斷和策略，即使未來沒能獲得圓滿的結果，也不會受到太大的傷害，自己的本質聲望仍能保持住，而籤文故事中最重要的角色為呂祖師（呂洞賓），也就是如能得到貴人的幫助，並聽從建議，將會如籤文故事中的馬兒，獲得重生，開啟新氣象。

至於韓國瑜的第47籤，江嘉葉解釋，故事中的高適早年努力向學，但到中年時依然在官場中浮浮沉沉，甚不得志，直至五十歲之後才有了富貴加身，可以算是先苦後甘型的職場人生。籤詩中則是一片喜氣洋洋的字句，有著終將能獲得成功的景象，這也比喻韓國瑜過去雖然被困住了，人生有著挫折和沮喪，但最後能得償所願，不過也暗示著，處於逆境中的人，不要抱怨機運為何遲遲不來，在此之前，要多多充實自己，儲備能量，只有準備好了，才能如籤詩所言，一舉登科四海傳。

依兩人的籤詩來看，江嘉葉斷言蔡英文必須找到有威望的貴人扶持，才能增強自身能量，在這場選戰中獲得勝利，否則只是全身而退的結果，韓國瑜的籤詩就意義上來看，自己要先做好充分的準備，才有機會，「依目前的整體運勢來看，韓國瑜勝選的機率高於蔡英文。」

她更提及12月28號剛好為水月水日，此日對於韓國瑜的選情有著極大的影響，需好好運用，能扭轉乾坤增強自身能量。而蔡英文的幸運日則是在1月3號，當天正好是乙巳日，能夠強力的拉抬選情，不可忽視。蔡英文的幸運色為咖啡色，韓國瑜的幸運色為黑色，兩人不妨多穿自己幸運色的衣褲，能夠給自己增強運勢。

(中時電子報)