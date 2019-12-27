電動汽、機車也成為了現代人出門代步的工具之一，台灣目前許多人會騎Gogoro，近日，就有網友討論「為什麼Gogoro電池沒有人拆箱破解？」問題一出後引起許多人瘋討論，也引起專業網友來解答。

原PO表示，美國鋼鐵人馬斯克的特斯拉汽車，常在YouTube一部又一部的Tesla被拆解出電池的影片，手機包括iPhone、三星、HTC等，也在網路上都能看到有人分享拆解文；一般吃油的摩托車和汽車，也有全套的拆解教學可以查詢。

但是原PO就好奇了，發問：「可是怎麼台灣的Gogoro一個電池和核心電路的拆解照片、影片都沒有呢？為什麼gogoro的電池沒有辦法分解，沒有駭客、極客破解狗肉電池呢？有沒有八卦？」

貼文一出，紛紛吸引許多網友熱烈討論，有人開玩笑表示「台灣youtuber太廢」、「都18650還需要拆嗎」、「不就一堆三號還是四號電池嗎」、「裡面住一堆小精靈」、「裡面是老鼠在跑滾輪」。

然而也有專業網友來解答，「合約上面寫損壞要賠100倍，還可能被告，誰敢拆」、「電池是公司的資產啊」、「電池是租用」、「拆了要賠錢唷」。據官網規定顯示，如使用者自行或透過他人拆解 gogoro 電池，將有觸犯中華民國刑法毀損等罪之刑事責任，且必須支付重製成本之 100 倍金額，當作違約金。

(中時電子報)