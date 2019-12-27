歷史哥訪賀德芬談論文 網友喊重啟特偵組 00:122019/12/27 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄歷史哥訪問賀德芬。（圖／取自高雄歷史哥Youtube頻道） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前台大教授賀德芬23日接受「高雄歷史哥」專訪，大談博士學位與博士論文。網友留言表示，要求成立特偵組徹查！ 「高雄歷史哥」讚譽賀德芬為全台灣最勇敢的教授，賀德芬說他為了調查博士論文與博士學位，還被抹紅為「中共同路人」，還有人要他切腹！ 賀德芬也批評，去年民進黨大敗後，以為會檢討，但也沒有啊！真是讓人很難過！ 文章來源：英粉不要看！賀德芬教授來啦！ (中時電子報) #賀德芬 #高雄歷史哥 #特偵組 #博士論文 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜雙北輔選：重設特偵組辦貪 04:102019/12/23 焦點新聞 韓若當選 重啟特偵組辦貪官 01:182019/12/23 政治要聞 台灣需要特偵組 04:102019/12/24 時論廣場 民進黨真的怕了 04:102019/12/24 時論廣場 沈智慧要求恢復特偵組 回報民眾期待的清廉政治 13:072019/12/24 政治 揭穿蔡英文不敢抄的政見！羅智強道破盲點 09:202019/12/25 政治 綠黨團：沒特偵組也可以打老虎 12:172019/12/25 政治 韓提成立特偵組 綠委：不該走回頭路 13:492019/12/25 政治 重設特偵組？蔡英文批馬王政爭時成東廠 18:552019/12/25 政治 支持韓國瑜恢復特偵組 馬英九：「他們」很怕呀！ 02:422019/12/26 政治 政治熱門新聞 把韓國瑜趕到總統府去！網友罷韓建議 尹立恐昏倒 - 政治 最新封關民調 蔡支持度 網看完：會笑死 - 政治 蔡應天天在看錶 名嘴：綠營害怕的韓國瑜回來了 - 政治 王金平「歸隊」 羅智強拚勇氣不沉默 - 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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