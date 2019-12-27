前台大教授賀德芬23日接受「高雄歷史哥」專訪，大談博士學位與博士論文。網友留言表示，要求成立特偵組徹查！

「高雄歷史哥」讚譽賀德芬為全台灣最勇敢的教授，賀德芬說他為了調查博士論文與博士學位，還被抹紅為「中共同路人」，還有人要他切腹！

賀德芬也批評，去年民進黨大敗後，以為會檢討，但也沒有啊！真是讓人很難過！

(中時電子報)