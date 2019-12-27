正妹人人喜歡看。一名男網友在臉書貼出一張正妹照片，只見這名綠衣熱褲正妹拿著手機，在排隊等星巴克，網友看到照片後也驚呼：「這一定穿丁字褲」、「整個中空耶XD」。
男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張正妹照，這名正妹正在排隊等待星巴克，穿著熱褲的她露出了修長的美腿，但網友們注意力卻全被吸引走，因為這名正妹似乎不經意露出了該邊，讓網友紛紛直呼「海鮮要冷藏」、「這100%是丁字褲」、「處理得滿乾淨的」、「已經存檔，感謝」、「我覺得是根本沒穿」、「樓主一生平安」。
實際搜尋，這張照片在2018年已經出現過，似乎是一名大陸外拍模特兒，當時在為穿搭主題擔任模特兒，穿著Tiffany綠的球鞋，搭配綠色的上衣與超短熱褲，被大陸媒體稱為「陽光少女」，但也有人表示照片中的模特兒已經是一個孩子的媽。
文章來源：爆廢公社
文章來源：新浪網
(中時電子報)
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