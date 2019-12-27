民進黨推《反滲透法》引發地方漁會幹部反彈！全國漁會總幹事林啟滄表示，政府立法應讓民眾清楚，像是透過公聽會、宣導等，否則將讓民眾無所適從；頭城區漁會總幹事陳秀暖更表示，現正要推動將白帶魚等魚貨直航銷往對岸大陸，漁民們會因此產生很多的顧慮，更擔心是否將會因此獲罪？

★不講清楚 民眾無所適從

林啟滄指出，他目前不太了解《反滲透法》實際規範內容，但政府立法要旨應讓民眾清楚，像是透過公聽會、宣導等，否則恐讓民眾無所適從，全國漁會過去在兩岸有基本交流，但沒有直接業務貿易往來，都是透過貨運貿易代理商辦理，像是屏東東港的活魚運搬船，希望政府能說清楚。

「我們在減船，大陸在增船。」蘇澳區漁會常務監事林月英則感嘆地說，強推《反滲透法》比戒嚴還嚴重，一個標榜自由、民主的政府，不需要用這種方式把百姓當賊。

★海上救援 恐將綁手綁腳

林月英表示，過去不少大陸人來台當漁工，現在這些人在大陸不是當老闆、就是當幹部，大陸將視野放眼在五大洋，我們不只漁獲限額低，還得看日本臉色，大陸在漁業發展上與數十年前是不可同日而語。

她表示，漁會過去也曾到大陸浙江，雙方針對海上救援等議題互訪，畢竟海上救援不分是哪個國家，雙方的漁船若發生狀況，都可就近支援，難保《反滲透法》會讓漁民擔憂，讓救援工作綁手綁腳。

★搞好經濟 才是政府本分

林月英說，台灣對日本是處處讓步，讓漁民感覺被出賣，對漁會、漁民來說，大陸在技術上、救援上都值得交流，且東南亞國家在漁業上也快趕上我們，將內政、經濟搞好才是政府應該做的事。

頭城區漁會總幹事陳秀暖也表示，民進黨政府要硬推《反滲透法》，確實引起許多漁民憂心，最近漁民們都紛紛地詢問漁會相關問題，漁民們不能理解，為什麼民進黨要推反滲透法，民進黨政府為什麼不努力把經濟搞好，卻要強推這種法案，到底對民生有什麼好處？

(中時 )