國民黨總統候選人韓國瑜日前上知名脫口秀節目《博恩夜夜秀》，加上在政見會的表現 。名嘴陳敏鳳直指，氣氛似乎變了，高雄的罷免案，對韓國瑜可能是個轉機。

陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》指出，他們有一位朋友在高雄，本來那位朋友有工作要去台北，結果晚上傳來一張在遊行的照片，陳問說，「不是去台北工作了嗎？」朋友回說，「沒有，我們要去救高雄」，就知道這個人是去參加Wecare遊行，很熱血沸騰，不要小看這股力量。

陳敏鳳認為，但這幾天的氣氛，韓國瑜去上《博恩夜夜秀》節目、政見會，雖不見得救得了總統大選，但可以救高市長的罷免投票。因在最後10幾天，韓國瑜終於正常了，正常的講話，上《博恩夜夜秀》對他的形象，其實都有一點幫助，至少高雄的罷免案，對他可能是個轉機。

資深媒體人鄭師誠則表示，罷免韓國瑜事出有因，但兩軍對陣，韓國瑜當然要有信心，差3%、5%，就是要催票嘛！最新民調韓蔡差距很大，國民黨這次到底是做了什麼壞事，可能輸得比上次還多，因此他認為民調完全不準。

(中時電子報)