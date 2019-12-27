民進黨急推《反滲透法》，大陸台商人心惶惶。一名台商擔心，如果因為商業競爭，被對手拿他和大陸官員見面照片回台檢舉，誣陷他接受大陸指示意圖影響大選，「這不是最後有沒有罪的問題，只要檢警發動約談、啟動偵辦，生意還要做嗎？」

一名蘇州台商表示，現在各地台商均感到憤怒，由於擔心蔡政府秋後算帳，因此無法具名受訪。這位台商表示，該法雖主要是規範遊說，避免台灣選舉受到大陸影響，本來和台商應該關係不大，但正由於他們在大陸做生意，大陸又被該法定義成敵國，讓人人自危。

他說，大陸商場競爭激烈，「如果競爭對手出陰招、損招，拿我們和當地台辦或其他大陸政府官員見面的照片，回台惡意檢舉他接受大陸指示意圖影響大選，豈不是無端受牽連？」

「民進黨政府一定會說，如果台商沒做違法的事，心裡坦蕩蕩，根本不需要擔心。會擔心，就代表台商心虛」，該台商解釋，「這不是最後有沒有罪的問題，只要檢警偵辦、被約談，留在台灣走不開，大陸的生意還要做嗎？況且《反滲透法》形同把大陸變敵國，好端端地到大陸經商，怎麼莫名其妙就叛國了呢？

寧波台商協會會長黃聖朝表示，台商在大陸做生意，哪有辦法不和當地政府往來？《反滲透法》所謂「境外敵對勢力」，明明就是在講中國大陸；而台資企業在大陸一定是受到大陸政府的監督管理，從這角度，台商豈不是都變成滲透來源？

黃聖朝表示，台商先前向海基會反應對《中共代理人法》感到憂心，現在換個名稱，變成《反滲透法》，根本換湯不換藥，且定義更加模糊。例如台商需要和大陸政府單位接觸，聽取政策宣導或是稅務講座，這樣會不會變成政府羅織罪名的事由？

他說，就算不犯法，誰知檢調會不會以此作藉口發函約談台商回台說明，詢問座談時大陸官員說什麼、大家做了什麼？如此往返折騰，生意還要不要做？

(中時 )