model的火辣身材讓網友直呼「曲線太美」、「聽不懂整骨師說啥還是一直按重播」 (圖／影片截圖)

一名義大利整骨師班奈迪特(Gabriele Benedetti)時常將自己為客人整骨的影片上傳至網路，也會熱心拍攝教學影片，然而影片傳到國外後，不少網友看到model，紛紛直呼：「聽不懂也會一直按重播」、「我才不想聽他在說啥」，因為model實在是太辣了。

透過影片可以看到，班奈迪特為model整骨，每一次動作，model的骨頭聲音就「喀」一聲大作，相當專業。療程結束後，班奈迪特也成功將model長短有些微差距的雙腳調整成一樣長。就連當地媒體也曾經報導過班奈迪特的教學片。

不過影片傳至台灣後，由於班奈迪特講的是義大利語，網友根本聽不懂，但完全不在意，因為model實在太火辣，直呼：「我不在乎他說什麼」、「我一直按重播」、「請問現在成為整骨師還來得及嗎」、「這個曲線太美了」、「想去義大利拜師學藝」、「太雄偉了」、「model超正」。

(中時電子報)