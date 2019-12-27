對於蔡總統在政見會上提起東廠，韓國瑜酸蔡英文，居然敢主動提起東廠兩個字，還提醒蔡英文，東廠是由促轉會副主委張天欽嘴裡說出來的，要用來對付蘇貞昌的競爭對手侯友宜！韓還提醒蔡總統，她不敢提的扁案，就是特偵組偵辦的！

韓國瑜強調，特偵組的功能是針對總統、立法院、行政院等高官的重大貪污舞弊案件，擁有責任和權力查辦，講的是一個民主制衡的普世價值，為什麼總要把他它扭曲成政黨之爭？

韓國瑜認為，有感於政府高層弊案叢生，有太多真相未明的案件需要特偵組徹查到底，掀開高官裝滿現金的行李箱，把有高官護航的司法案件調查得水落石出，還給人民真相，因此民眾對於特偵組的殷殷期盼。蔡總統卻大力反擊？

韓國瑜說，超過五成的國人認為，蔡總統所任命的秘書長陳菊應該出面說明高雄負債以及慶富案放款詐貸案。蔡英文卻還是沈溺在政黨之間的攻防，有問題推給前朝馬英九、推說國民黨縣市長不配合、往左推給中國大陸抵制、往右推，還要人民向落選市長道歉！從來沒有面對真正的問題，難怪國家的路越走越窄、格局越做越小。

韓國瑜直指，在民進黨執政下，不顧民生大局只顧清算政敵、讓「新蘇連」分官酬庸，讓國家陷入發展困境、世代對立和政黨惡鬥的芒果乾亂局！

韓國瑜最後說，總統府等待的是勿忘天下苦人的良心、能夠用人唯才不酬庸、終結藍綠對立的國家領導人！

(中時電子報)