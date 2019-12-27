陳昇將在30、31日舉辦「逃跑的日子」2020跨年演唱會，日前他推出新專輯《七天》，與樂手赴花蓮製作錄音及取景，蟲鳴鳥叫也一併收錄歌曲當中。其中〈小泡芙去散步了〉看似輕快曲風，背後卻隱藏悲慘往事，陳昇回憶某天在鄉間騎單車，不小心輾過一條水管粗的大蛇，讓陳昇深感抱歉，回飯店後決定寫首歌跟蛇道歉，他聯想蛇和龍形體很像，腦中繞著Peter Paul&Mary的〈Puff The Magic Dragon〉，幫蛇取了可愛名字「泡芙」，而誕生這首歌。

陳昇今年連續第26年舉辦跨年演唱會。（盧禕祺攝）

「碾蛇事件」後製作團隊回到台北，陳昇某天騎腳踏車從台大往復興南路過程，在人行道上看到一個很粗的大水管，心裡頓時想「之前在花蓮『泡芙』都壓的過去，壓過水管應該不是問題」，沒戒心的陳昇快速騎過卻意外跌倒，剛好正值放學期間，陳昇便在眾學生面前摔個大跤，他回想「可能是小泡芙來報仇了，現世報」，事後所幸沒有受傷，趁沒人發現趕緊騎車跑走。

陳昇平時喜愛騎單車。（盧禕祺攝）

交友廣闊的陳昇，到哪總會遇到好客的鄉親朋友，他前陣子到台南參加朋友婚禮，大夥兒喝得正嗨拼命找陳昇敬酒，嚇得他趕緊跑到小房間躲酒，沒想到這一等就是一個下午，尿急之下又無法出房門，最後用空杯當尿壺，尿完往窗戶外一丟，趁著人家不注意偷溜回車上，沒想到被全場發現，大夥拿著酒杯追著他跑，即便他關起車門，眾人趴在外拼命拍打車窗，陳昇形容「那天好像上演台版陰屍路，超可怕」。

陳昇近日推出全新專輯《七天》。（盧禕祺攝）

今年連續第26年舉辦跨年演唱會，以往每年都會邀請「寶島歌王」文夏擔任嘉賓，今年文夏傳出遭人下毒，現在身體狀況相當不好，據悉僅剩30公斤，陳昇也透露先前有探望文夏，確定不會邀請他出席。他感慨近年老人家、好友離開，回憶過去阿公還在時，有一年揪好友以及家人們出遊，當時幫阿公慶生時，不小心把刮鬍泡弄在文夏頭髮上，惹到文夏「超不爽」，立刻衝到廁所洗，笑說文夏「老人家就是愛水」。「逃跑的日子」2020跨年演唱會30、31日將於台北國際會議中心（TICC）舉行。

(中時 )