花仙子訴求愛護地球。圖：越捷提供

越捷已實施許多綠色經濟政策，保護地球。圖：越捷提供

越捷將提供於2020新年期間搭乘其航班的旅客環保桌曆。圖：越捷提供

越捷航空公布最新2020年度桌曆，以「Protect our planet, Fly with Vietjet」為主題，強調保護地球，與越捷一起飛翔，並邀請2018洲際小姐選美皇后凱倫‧加爾曼（Karen Gallman），以及來自國際和越南當地共12位模特兒，以比基尼風格，拍攝一系列主題風格照片，共同提倡環保意識之重要性。

越捷2020全新桌曆以「環保意識」為主軸，希望藉此鼓勵所有人能夠一起加入環保列隊，愛護地球。除了強調環保議題，越捷航空2020桌曆充分展現女性的美麗與力量，藉此傳達其對於女性平權的重視。

身為提倡環保綠色經濟的領導性航空公司，越捷航空長期持續分享大自然及環境之美。越捷航空藉由明確的桌曆主題，傳達其環保理念，呼籲年輕世代及所有對旅行抱持著熱忱的人們一起重視環境保護，並勇於付出實踐。

桌曆內容包含如何展現環境保護實際行動，如避免使用一次性塑膠產品，或是於旅行過程中發揮正面影響力，包括種植樹木、淨灘、減少碳足跡、使用天然能源等。同時，強調實踐環境保護的行為，是保護我們自己、保護家人，以及為我們的下一代維持美好舒適的環境。

值得一提的是，越捷桌曆主題依舊不失炫麗奢華的比基尼風格，而其搶眼服裝及特殊造型皆是使用環保材質及於越捷營運航班中的回收品再製而成，造型十分吸睛。

越捷十分驕傲以最新現代機型執飛，同時能降低燃料耗損，減少碳足跡排放，強調其環保功能性及回收再製品利用。

過去十年來，越捷已實施許多綠色經濟政策，並積極鼓勵乘客參與環保議題相關活動。今年「保護地球」主題特色桌曆期盼能提升大眾關切環保意識的重要性，對於地球不再冷漠。

同時，越捷將提供於2020新年期間搭乘其航班的旅客，具特殊意義及吸引力的桌曆，共同提倡環保意識。

(工商 )