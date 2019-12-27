新銳迷幻樂團「告五人」日前推出抒情迷幻新歌〈帶我去找夜生活〉（健康版）MV，特地赴東京澀谷街頭拍攝MV，雖景色美但東京氣溫僅7度，天台上風勢強勁，體感溫度逼近0度，告五人的手都凍到沒知覺，工作人員準備熱飲給3人暖手，然而告五人受凍太久，手已經完全感覺不到飲料的熱度。

告五人耶誕節在東京直播。（相信音樂提供）

只穿裙子的犬青更是凍到鼻子發紅，她苦中作樂說：「天氣冷皮膚變得很緊緻，完全不用保養品！」雲安鼻涕直流，笑說：「在寫〈帶我去找夜生活〉時，就決定要在很高的地方拍MV，現在決定以後都去公園就好！我的背上雖然都貼滿了暖暖包，但一點溫熱的感覺都沒有。」老家在宜蘭的犬青，原本還放話「在海邊的孩子不怕冷」，但仍不敵低溫，直呼求饒，「我以為我可以，但我不行！」

告五人主唱犬青。（相信音樂提供）

告五人團員謙哥。（相信音樂提供）

告五人主唱雲安。（相信音樂提供）

除了拍攝MV，他們也在東京鐵塔附近的天台直播，帶來〈從沒去過巴塞隆納〉以及全新單曲〈帶我去找夜生活〉3首歌，搭配著東京絕美夜景，以及不遠處的東京鐵塔浪漫爆表，也是告五人貼心送給歌迷的耶誕禮物。

告五人在日本開心採買樂器。（相信音樂提供）

此外他們也趁著工作空檔，來到傳說中音樂人的樂器聖地「御茶水」朝聖，琳瑯滿目的樂器讓三人流連忘返，一直到最後一刻還捨不得走，最後雲安買了兩把吉他，謙哥買了一顆小鼓，扛著7、8公斤的樂器擠電車也絲毫不覺得辛苦，笑說「回台灣要縮衣節食了！」除了樂器行，告五人也逛了新宿、澀谷、下北澤，女主唱犬青也把握時間採買治裝，各自扛回戰利品，作為辛苦一年送自己的聖誕禮物。告五人新單曲〈帶我去找夜生活〉25日於各大數位音樂平台上線，更多告五人的訊息，可上官方臉書查詢。

(中時 )