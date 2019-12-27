陪粉絲度過聖誕節！蝦皮購物25日晚間直播，邀請明年2月8號即將攻蛋的宇宙人及受邀演出台北跨年晚會的魏嘉瑩獻上美好歌聲，被問到聖誕交換禮物經驗，宇宙人小玉驚爆主持人張立東私下收到很「屌」的梳子，張立東接著補充：「翻過來就是屌」，逗趣談話笑翻眾人。

魏嘉瑩則不忘趁機宣傳：「因為是『孤獨人』所以沒有人交換禮物」，並分享曾換到爛禮物電蚊拍，因為用不到直接轉送。

魏嘉瑩開玩笑表示第二張專輯與宇宙人方Ｑ合作契機，是在髮廊巧遇尬聊後開啟的。（蝦皮提供）

蝦皮直播準備聖誕曲關鍵字即興創作挑戰，宇宙人秒選「張立東」與「噁心」即興歌曲，逗得全場捧腹大笑。（蝦皮提供）

談到小巨蛋演唱會門票秒售一空，宇宙人小玉笑道自己「故意睡過開票時間，醒來直接看結果」，阿奎表示超緊張，一邊泡咖啡一邊等，但狂攪拌咖啡不敢看螢幕。被問到第二張專輯中與宇宙人方Ｑ合作契機，魏嘉瑩還原當時尬聊功力「髮廊坐隔壁遇到，他就說：『既然有緣份坐在一起，就合作吧！』」

蝦皮直播現場準備聖誕曲即興創作挑戰，需從網友留言中選出兩個關鍵字融入創作，宇宙人秒選「張立東」、「噁心」，整首歌重心圍繞此主題，逗得全場捧腹大笑。想看更多原創精彩娛樂內容，敬請鎖定《蝦皮直播》。

(中時 )