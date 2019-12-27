柯文哲報告卡神案 羅智強：民進黨議員全部躲起來 02:302019/12/27 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 羅智強公布他質詢柯文哲卡神案的錄影畫面，現場一個民進黨議員都沒有。（圖／取自「戰神94強」Youtube頻道） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲在台北市議會報告卡神案，台北市議員羅智強指出，現場民進黨議員全部躲起來不敢面對，柯文哲也認為，這是他上任市長以來第一次發生這種情況。 台北市議員羅智強26日在Youtube上傳影片，記錄他在議場質詢柯文哲的實況。 錄影實況顯示，柯文哲報告卡神案，羅智強說，台北市議會議場裡面，一個民進黨議員都沒有，給民進黨機會辯解，也給民進黨機會把責任推給市長，結果民進黨嚇得跟鬼一樣，一個都不見了，心虛有鬼。柯文哲笑說，他也第一次見到這種情況！ (中時電子報) #柯文哲 #羅智強 #卡神案 #民進黨議員 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P建議 看板掛最多的不要選 04:102019/12/23 地方新聞 民眾黨將成包袱？柯P：總統、立委分開投票困難 10:242019/12/24 政治 羅智強怒轟民進黨 選舉割環狀線南環段稻尾 12:012019/12/24 政治 報告高雄一年政績 葉匡時：民進黨議員應感謝韓國瑜 13:032019/12/24 政治 5成5市民滿意柯P執政 交通、環保滿意度攀升5年新高 14:492019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 郭台銘：相信柯文哲的話 晚上不用睡覺了 21:512019/12/24 政治 羅智強轟民進黨才是割稻尾 04:102019/12/25 地方新聞 柯文哲就職5年 5成5市民滿意 04:102019/12/25 地方新聞 柯文哲爆料：明年內閣總辭 鄭文燦接班 20:092019/12/26 政治 政治熱門新聞 蔡應天天在看錶 名嘴：綠營害怕的韓國瑜回來了 - 政治 韓國瑜此項政見 黃暐瀚：大選破口 - 政治 把韓國瑜趕到總統府去！網友罷韓建議 尹立恐昏倒 - 政治 韓上《博恩》、政見會 陳敏鳳：罷免案有救了 - 政治 王金平「歸隊」 羅智強拚勇氣不沉默 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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