柯文哲在台北市議會報告卡神案，台北市議員羅智強指出，現場民進黨議員全部躲起來不敢面對，柯文哲也認為，這是他上任市長以來第一次發生這種情況。

台北市議員羅智強26日在Youtube上傳影片，記錄他在議場質詢柯文哲的實況。

錄影實況顯示，柯文哲報告卡神案，羅智強說，台北市議會議場裡面，一個民進黨議員都沒有，給民進黨機會辯解，也給民進黨機會把責任推給市長，結果民進黨嚇得跟鬼一樣，一個都不見了，心虛有鬼。柯文哲笑說，他也第一次見到這種情況！

(中時電子報)