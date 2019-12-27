萬事達卡公司公布的報告顯示，今年假期購物季時間縮短，不過在零售商推出全通路零售因應下，美國消費者今年在這段期間網購金額仍增加，電子商務銷售攀抵新高峰。

假期購物季對零售商至關重要，營業額可達全年銷售達40%。不過，今年的感恩節落在11月28日，較去年的11月22日晚6天，零售業者在感恩節與耶誕節之間的促銷時間也因而少了6天。

路透社報導，根據萬事達卡公司（Mastercard Inc）的資料，從11月1日至耶誕夜，電子商務銷售占總銷售的比率來到14.6%，也較去年同期提升18.8%。不含汽車的零售銷售較去年同期成長3.4%。

萬事達卡公司資深顧問薩多夫（Steve Sadove）說：「隨著愈來愈多人網購，今年電子商務銷售額創下新高。」

薩多夫表示：「由於感恩節假期較平常晚到，零售商在購物季初期便提供了全通路零售（Omnichannel sales），滿足消費者的需求。」

(中央社)