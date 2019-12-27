德國20世紀著名男高音許萊亞（Peter Schreier）的秘書表示，久病的許萊亞今天過世，享壽84歲。

出身東德的許萊亞也是指揮家，他在家鄉德勒斯登（Dresden）與世長辭。

德國媒體指出，許萊亞長久以來因背部、臀部的傷以及糖尿病所苦。

許萊亞1935年7月29日出生於德國東部德勒斯登附近的小鎮，擔任教堂歌手的父親很快就發掘他的歌唱天分。許萊亞8歲時加入德勒斯登知名的男童合唱團表演，並持續鑽研演唱與指揮。

許萊亞演唱生涯數十載，扮演超過60種角色，固定在柏林、維也納、薩爾斯堡（Salzburg）、紐約及米蘭等全世界最知名的歌劇院及音樂節演出。

他以詮釋巴哈（Bach）及莫札特（Mozart）的作品最為人所知，也曾指揮演出華格納（Wagner）的曲目。他於2000年以65歲之齡宣布退休，但仍持續舉辦小型演奏會，接著專注於教導後進，直到健康因素迫使他於2005年在捷克首都布拉格（Prague）演出時正式向舞台生涯告別。

(中央社)