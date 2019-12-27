「爽樂團」主唱紅中在2019年末以個人身分推出全新音樂作品，推出新歌〈親愛的魔鬼〉，將適逢2020年總統大選，這首歌曲由紅中親自包辦詞曲創作，用歌聲唱出他對於台灣政治人物、選舉生態的觀點，他花了一個晚上創作而成，直言：「人都該擁有思想的自由、選擇的權利！想要的生活不該被政客操弄，不要漠視自己應有的權利。」

他呼籲大家，「今天不管你支持的是誰，都是自己心中的自由，要尊重每個人選擇在民主體制，但不要覺得不差我這一票、也不要對政治冷感，去盡自己應盡的權利與義務」。新歌直指政治人物如黑暗魔鬼，是否自己內心也有？他回應：「我覺得每個人心中都有魔鬼，是天使與魔鬼在心中不斷拉扯，我的魔鬼是個自卑的人，除了音樂我不太有自信，世界上充斥太多抱怨沒有意義，如果我的歌曲能給人家正面的力量， 就像天使帶給人家快樂我會很高興。」

而似乎是因為歌曲議題過於敏感、牽扯敏感政治神經，唱片公司尬音樂原計畫在粉絲團進行MV宣傳廣告，竟遭臉書駁回凍結無法操作，如今這MV已順利在YouTube官方頻道正式上線。跨年夜將至，爽樂團今年將在宜蘭羅東、桃園南崁演出連唱兩場。

被問到往年趕場經驗，紅中回憶，最誇張是有一年曾在25小時內連拚4場演出，幾乎唱遍了半個台灣，從跨年夜晚一路唱到隔天元旦迎曙光活動，他形容「那天真的好累，跨年的第一天就那麼充實！我只睡一個小時、天氣快冷死了，我邊唱邊發抖，但表演是很開心的！」

(中時 )