受到美中貿易關係樂觀情緒激勵和零售巨頭亞馬遜股價大漲帶動下，華爾街股市那斯達克指數今天首度漲破9000點大關，締造10連紅，道瓊與標普500指數也都創下新高點。

道瓊工業指數終場上漲105.94點或0.37%，收在28621.39點。

標準普爾500指數終場上漲16.53點或0.51%，收在3239.91點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲69.51點或0.78%，收在9022.39點。

耶誕節假期過後，投資人重新入場。北京當局先前重申，正與華府針對初步協議進行密切溝通聯繫。一般認為，美中將於明年1月初簽署貿易協議。

美國總統川普24日證實，將在一場簽署儀式中正式簽定這項協議，但未透露日期或地點。

亞馬遜（Amazon）股價勁揚4.45%，主因萬事達卡公司（Mastercard Inc）公布的報告顯示，美國消費者在2018年假期購物季網購金額增加，電子商務銷售創下新高。

匹茲堡Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）說：「看來大家都有個愉快的耶誕節，樂觀氣息感染今天的股市。」

People's United Advisors股票策略主管康龍（John Conlon）表示：「重點是，網路銷售比預期好非常多。實體店銷售較預期差，因此網路銷售，主要歸功於亞馬遜，堪稱今天的救星。」

(中央社)