街頭巷尾咖啡連鎖店林立，煮完的咖啡渣多數被丟進垃圾筒，其實它們的功能還真不少，多數店家都很樂意提供不用的咖啡渣，所以不妨將這項免費的資源收集起來，減少垃圾，發揮大大妙用！

有「咖啡博士」之稱的台灣農藝學系暨研究所助理教授王裕文表示，咖啡渣最常見的用途就是放菸灰缸中除臭。因為咖啡豆經烘焙後，體積比生豆至少膨脹了10％以上，裡面的空隙變大了，所以變成了多孔隙的構造，就可以產生吸濕、吸附味道的效果。

但要使用咖啡渣前，第一件要做的事就是乾燥，可以用曝曬、烤箱或微波爐等方法皆可。

乾燥後的咖啡渣，最簡便的方法是當除臭或除濕劑，家事達人陳映如指出，可以在塑膠袋中裝上6分滿的咖啡渣，並且戳些小洞，就可整袋放在衣櫃、水槽下等地，等到咖啡渣有點結塊或甚至發霉，再行更換；另外，用於冰箱或車內除臭時，則改用布丁盒裝盛，上面再舖一層餐巾紙，再用橡皮筋綁緊，就不必擔心翻覆的問題。

王裕文補充，尤其新家裝潢後會有很重的油漆味，相較於用鳳梨皮、西瓜皮吸附味道外，如果改用不會招致螞蟻、蟑螂、老鼠，不會影響環境衛生的咖啡渣，還會散發淡淡的香氣，可說是更好的選擇。

不過，如果將咖啡渣置於櫥櫃中，記得大約每週定期更換，如果是放在汽車內（高溫環境）或冰箱（低溫環境），就不易有發霉的問題。

還有不少人也會利用表面粗糙的咖啡渣，來搓洗雙手、流理台、鍋具，藉此達到清潔的效果。陳映如分享，將肥皂以微波加熱變軟後，加入咖啡渣再塑形，就成了既有咖啡香又可去角質的咖啡皂。

也曾有咖啡業者分享經驗，會把咖啡渣泡水後拿來洗頭，當作是天然的染色劑，染出的髮色偏黃褐色，但因為純天然褪色快，所以需天天洗才能維持髮色。

王裕文強調，不管咖啡渣做了任何用途，最後都還可再做成有機堆肥。許多人會在自家種植花草甚至有機蔬菜，居家做有機堆肥最擔心的就是有異味，引來蚊蟲，但咖啡渣餵食蚯蚓培養出的堆肥，則完全不會有這樣的問題。

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(中時電子報)