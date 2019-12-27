你沒有看錯！多吃巧克力真的可以預防心血管疾病。根據許多研究指出，人體腸道中含有許多共生細菌，可以幫助食物的消化及疾病的預防，與人體的免疫力有極大的關係。其中，美國路易斯安那大學研究更發現，腸道細菌還能發酵純巧克力成為一種消炎化合物質，而這種消炎物質被證實可以降低心血管疾病罹患率。

研究團隊發現，最原始的可可豆，不僅零膽固醇，也沒有糖分，尤其裡頭含有一種名為「黃烷醇」（flavanol）的成分，經由腸道發酵後，可以釋放出多酚類化合物，對於心臟及血管有極大的益處，具有降低心血管疾病罹患風險。

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，因為巧克力是一種多酚類的抗氧化物，而抗氧化劑可以對抗體內自由基的產生，研究發現，裡頭含有一種為「黃烷醇」的成分，具有降低血壓、降發炎、增加高密度脂蛋白膽固醇（HDL-好的膽固醇），並降低體內低密度脂蛋白膽固醇（LDL-壞的膽固醇）的氧化作用等優點，因此可降低心血管疾病的風險。

想要利用攝食巧克力作為心血管保健方式，張斯蘭說，目前市售的巧克力，多半可可含量都只含20～30％，尤其部分巧克力為了增加風味及硬度，還額外添加了奶油、氫化植物油等，這類飽和脂肪酸及反式脂肪酸含量，絕大多數含有過多熱量，很容易導致肥胖、糖尿病、心臟病與中風，反而容易造成心血管疾病。

因此，最好是挑選包裝標示可可成分含80％以上的無糖黑巧克力，不一定要買含百分之百的可可，因為可可含量越高，製作成本就越高，且口味吃起來又酸又苦；另外，白巧克力成分僅有糖與脂肪，並不是巧克力，可別搞錯了。

雖然黑巧克力中的黃烷醇有益心血管的保養，但並不代表可以隨意的大量食用巧克力，那麼每天該吃多少量？張斯蘭說明，目前文獻並沒有明確建議每天應該要吃多少的量，但是站在營養學的立場，建議適當攝取為佳，每天以1到2片（或顆）的量為主，若超過5片（或顆）就屬過量，反而會適得其反。

另外，張斯蘭也建議，可以購買沖泡的可可粉，因為比起固體狀的巧克力，可可粉加工的手續較少，相對的，黃烷醇破壞的程度也會較低。飯前或飯後吃巧克力都可以，飲食上並沒有特別的禁忌，但因為巧克力的磷成分較高，腎功能不佳的民眾應視自身情況攝取，而市售的巧克力多半含有些許糖分，糖尿病患者也不宜攝取。

值得提醒的是，因巧克力含有少量的咖啡因，雖然適當攝取有助情緒好轉、降低壓力、幫助安定神經等功效，然而若有失眠或睡眠障礙者，下午3點過後就避免再攝取巧克力了，以免造成睡眠方面的問題。

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(中時電子報)