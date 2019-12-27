OPPO宣布，正式推出首款支援雙模5G的智慧型手機Reno3 Pro和Reno3，分別使用高通Snapdragon 765G以及聯發科天璣1000，OPPO Reno3系列在訊號、續航、散熱方面都進行了深度優化。

本次OPPO新機Reno3 Pro和Reno3，分別使用高通Snapdragon 765G以及聯發科天璣1000，可以說是聯發科、高通的5G終端產品首度在市場上交鋒，由於高通的Snapdragon 765器列和聯發科的天璣1000，由於同樣是SoC，故市場總是把兩者做比較，這點聯發科一直不服氣，但因為聯發科將天璣1000定位在旗艦晶片，且在跑分上領先，故一直對於這樣的比較，直呼不公平。

OPPO Reno3搭載雙模5G晶片聯發科(2454)天璣1000處理器，主頻段性能和GPU性能都大幅提升，具備4025mAh大容量電池、最高30W(5V/6A)充電功率的VOOC 4.0閃充，照相方面OPPO Reno3主鏡頭為6400萬畫素，結合超級防手震演算法和高精準度的陀螺儀，實現影片超級雙防手震功能。

Reno3系列全系列搭配雙模5G，支持SA/NSA雙組網模式，其中OPPO Reno3 Pro搭載了高通Snapdragon 765G處理器，提供高達數千Mbps的高速連線，理論上可達之下載速率峰值高達3.7Gbps，Reno3 Pro更配備了4025mAh的大容量電池並支援VOOC 4.0閃充，實現穩定的大電流安全充電效率，20分鐘即可由3%充電至50%，最快56分鐘充滿電量。

OPPO Reno3 Pro提供日出印象、藍色星夜、月夜黑與霧月白四種顏色選擇，提供8GB+128GB及12GB+256GB兩種版本，OPPO Reno3則有日出印象、藍色星夜、月夜黑、月光白四種配色，共有8GB+128GB及12GB+128GB兩種版本。

(時報資訊)