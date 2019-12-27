百和-KY(8404)明年受惠經編網布貢獻可望較今年成長3倍、輔料包含織帶、射出勾等穩定成長，及無錫建案首期第二批將開始交屋，獲利表現可望優於今年。

百和-KY今年經編網布營收約5億元，其中東莞廠已開始獲利，越南百宏廠至今仍處虧損情形，明年隨著出貨放大，下半年有機會達到損平的局面，公司預期明年度經編網布營收貢獻可望較今年成長逾3倍，有機會逾15億，甚至上看20億元。

百和-KY今年輔料營收穩定成長，公司認為明年維持成長局面，營收可望成長過1成以上。3C產品出貨成績不錯，包括包裝素材、智慧音箱線材及穿戴裝置的織帶等明後年貢獻將持續放大。另外，也將營運觸角伸進高階口罩市場，將成為營運新的成長動能。

在無錫建案方面，首期第一批的210戶完售，第二批103戶將會在今年底前精裝完工，明年上半年可開始交屋，將會是為百和-KY明年上半年的重要獲利動能。

(時報資訊)