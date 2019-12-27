金管會公布金融業裁罰最新概況，截至12月26日，今年已對金融業、上市櫃及公發公司合計裁處375件罰鍰案、累計罰鍰金額達3.01億元，超越去年全年的306件、1.92億元，裁罰件數增加22.54％、但罰鍰金額大增56.68％，創下歷年新高紀錄。

銀行業方面，截至12月26日，金管會對銀行業裁處罰鍰件數共23件、罰鍰金額共8430萬元，雖較去年全年24件少1件，但罰鍰金額較去年全年4816萬元大增75.04％，平均每案罰鍰自201萬元提升至367萬元。

保險業部分，截至12月26日，金管會對保險業裁處罰鍰件數共66件、罰鍰金額達1.35億元，件數較去年全年43件明顯增加、且罰鍰金額較去年全年7520萬元跳增80.32％，平均每案罰鍰自175萬元提升至206萬元。

證券期貨業方面，加計上市櫃及公開發行公司，金管會截至12月26日合計裁處罰鍰件數達286件、罰鍰金額8132萬元，件數較去年全年239件增加、且罰鍰金額較去年全年6889萬元增加18.04％，平均每案罰鍰則持平29萬元。

銀行局今年裁罰金額大增，主因多家銀行爆發理專或行員涉嫌監守自盜、挪用客戶資金，合計8家銀行挨罰達5100萬元。保險業則以南山人壽因新系統「境界」之亂吃下最重罰單、連同子公司南山產險合計挨罰3600萬元，加計其他裁罰、累計苦吞4860萬元罰單。

至於證券期貨業裁罰件數及罰鍰金額增加，主要來自上市櫃公司的資訊公開、財報公布未及時等疏失。金管會表示，金融業缺失裁罰主要來自例行性金檢，違規事由不侷限於當年度，開罰主要是為讓金融機構作為警惕，相關罰鍰並非由金管會運用，最後都會繳交國庫。

(時報資訊)