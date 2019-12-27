金管會公布保險業匯兌損益最新統計，2019年11月新台幣匯率轉貶0.2％，壽險業仍出現196億元淨匯損，使前11月淨匯損金額擴大至2483億元，超越去年全年2009億元。不過，保險局首次指出，若排除換匯成本影響，前11月實際僅淨匯損645億元。

金管會統計，新台幣兌美元匯率截至11月底較去年底升值0.7％，保險業前11月合計淨匯損2495億元，較前10月2298億元增加197億元。其中，壽險業淨匯損達2483億元，虧損月增196億元，產險業淨匯損12億元，虧損月增1億元。

壽險業前11月匯兌損失975億元，虧損幅度較前10月減少176億元，但避險成本增至1482億元、月增382億元，提存外匯準備金降至26億元，月減10億元，由於避險成本顯著攀升，使合計淨匯損擴大至2483億元。

不過，保險局此次首度揭露避險成本細項，指出主要分為衍生性金融商品的交易評價損益、以及使用避險工具的換匯成本。壽險業前11月交易評價仍有356億元收益，但換匯成本高達1838億元，致使合計避險成本仍擴大至1482億元。

保險業淨匯兌損益表現跟新台幣匯率波動有關，今年新台幣匯率單月波動幅度加劇，5月急貶2.29％、6月反彈1.7％，9、10月再分別強升達1.17％、1.9％，11月轉為小貶0.2％。匯率波動幅度加劇，造成避險操作難度提高，均明顯增加避險成本負擔。

不過，合計保險業前11月稅前獲利1840億元，較去年同期1231億元成長49.5％。其中，壽險業稅前獲利1687億元，較去年同期1087億元成長55.2％，但10、11月都出現獲利回吐。產險業稅前獲利153億元，較去年同期144億元小增6.3％。

而保險業截至11月底淨值為2.04兆元，較去年同期1.23兆元增加65.6％。其中，壽險業淨值1.91兆元，較去年同期1.11兆元成長達71％。產險業淨值1339億元，較去年同期1179億元成長13.6％。

(時報資訊)