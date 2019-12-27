美股延續近期旺盛氣勢，耶誕假期後，3大指數齊創歷史新高。科技股表現亮眼，帶動那斯達克指數首度衝破9000點關卡。亞馬遜公布年底旺季業績破紀錄，股價大漲逾4%。

美股今天開高走高，道瓊工業指數終場上漲105.94點，漲幅0.37%，收在28621.39點。標準普爾500指數上漲16.53點，漲幅0.51%，收在3239.91點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲69.51點，漲幅0.78%，收在9022.39點。

電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）股價勁揚4.4%，在標普500指數成分股中一馬當先，並創下1月底以來最佳單日表現，月線由黑翻紅。

亞馬遜宣布年底旺季業績破紀錄，旗下Echo Dot智慧揚聲器、具備Alexa聲控功能的串流裝置Fire TV Stick等產品買氣旺盛。亞馬遜並表示，今年旺季試用加值服務Prime的用戶數量超越往年。

其他科技股也表現不俗。蘋果公司（Apple）股價上漲近2%，收在289.91美元，拉出連3紅漲勢。蘋果股價年初以來漲幅超過83%，有望締造2009年以來最佳表現。

臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet股價漲幅都達1.3%以上。

美股第4季氣勢如虹，自10月下旬起屢創新高，主要在於投資人期待美中簽署首階段貿易協議、緩和衝擊全球經濟的貿易戰，美國就業數據也支撐市場樂觀心理。

美國勞工部今天公布，截至21日當週，初次申請失業救濟金人數減少1.3萬人至22.2萬人，略高於市場預期的22萬人，但勞動市場仍處在健全水準。

扮演美國經濟中流砥柱的消費支出也在年底旺季展現韌性。追蹤線上與實體店面消費的萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse報告顯示，從11月1日至12月24日，全美零售銷售較去年同期成長3.4%。

零售業績暢旺激勵相關個股走勢。百貨業者梅西（Macy''s）與諾斯壯（Nordstrom）股價分別上漲2.6%、1.8%。

每逢年底佳節，美股常因市場人士休假而交易清淡，出現俗稱的耶誕行情。華爾街日報報導，根據股票交易者年鑑（Stock Trader''s Almanac），自1950年以來，標普500指數每年最後5個交易日和新年度前2個交易日平均上漲1.3%。

財經媒體CNBC報導，標普500指數今年第34度創歷史新高，12月累計上漲3.1%，第4季漲幅達8.8%，年初以來漲幅擴大到29.2%，離1997年締造的最佳年度表現只差不到1個百分點。

(中央社)