國民黨總統候選人韓國瑜日前上台製美式脫口秀網路節目，24日晚間10點上線首播，創下12小時破百萬觀看佳績。網友們紛紛留言表示，「50H破300萬、13萬讚、8萬留言，超屌」、「蔡英文的三天才破百萬，八個月11萬讚被幹掉了」。

該影片播出後58小時，就已吸引318萬的觀看次數、9萬多筆留言，13萬的按讚數、6.1萬筆倒讚。節目首播期間，最高吸引5萬人同時在線觀看。除在25日衝上Google熱門搜尋第2名、多達5萬筆、此外持續至今(27日)上午，仍是Youtube台灣地區熱門影片第1名。數據相當亮眼。對比同為候選人的蔡英文在4月底時也上過該節目，8個月所累積創下近370萬觀看數。依照現有熱度，有望在本月底前超過蔡英文。

有網友就在批踢踢論壇PO文，「影片上架兩天，觀看次數輕鬆突破三百萬人次。看來大選前有機會突破一千萬！」。

其他網友則表示，「小英執政生活苦悶，看看脫口秀」、「英粉不願看按讚韓和觀看次數，現在終於只剩倒讚拿出來說嘴了」、「太猛了吧！韓總」、「韓國瑜不賴，讓年輕人從新認識他，博恩則創造了許多YouTube紀錄，雙贏啦」、「50H破300萬觀看、13萬讚、9萬留言、超屌。蔡英文的三天才破百萬，八個月11萬讚被幹掉了，公司很多年輕人都在看」、「應該很多流量是真的！觀察博恩其他影片也有外溢效應」、「韓國瑜的潛在支持者，比大家想像的還多很多」。

(中時電子報)