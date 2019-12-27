誠美材(4960)指出，第3季面板廠開始出現供過於求狀況，加上經營權之爭及匯損因素，營運難逃虧損，第4季與第3季相比，約持平或略佳。2020年上半年價格壓力仍大，明年上半年應該還是會延續今年下半年的狀況，預期下半年有機會趨穩。

2018年第2季開始，大陸面板廠投產，拉動偏光板需求，到今年上半年偏光板仍在成長，主要面板10.5代廠產能陸續開出。誠美材第3季因有昆山一號線量產，營收34.44億元，年減僅3％，但整體市況在第3季出現供過於求，且面臨到經營權之爭影響及人民幣貶值造成匯兌損失，單季稅後虧損2.48億元，連續4季虧損，每股虧損0.37元。

誠美材第4季營運估計與第3季持平或小幅成長，但從今年中至今偏光片跌價約5％，2020年上半年供過於求不變，價格壓力仍大，但部分面板廠關閉LCD廠，會減少供給，65、75、85吋等跌價有望趨緩，明年下半年有機會回穩。

誠美材未來經營重點在於拓展日韓、大陸客戶，以及增加附加價值高的產品，如OLED、車載等，雖然OLED應用再提升，但現階段營收貢獻不明顯。日韓客戶持續在爭取，但從認證開始到出貨需要6個月，估計明年第1季會有成果。

以全球面板供需來看，2020年電視市場仍辛苦，目前來自電視營收占比超過5成，希望2020年降到5成以下；手機及車載市場成長大，尤其2020年5G會有很大需求拉升，主要來自於手機偏光片。車載方面，誠美材第4季已通過IATF16949認證，並且送樣洽談中，最快2020年上半年有望出貨一線供應商，車載應用偏光片的面積2020年應有超過25％成長機會。

(時報資訊)