陶瓷基板廠同欣電（6271）及車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）昨（26）日晚間雙雙公告，因有重大訊息待公布，今（27）日將暫停交易。市場揣測，雙方可能針對影像感測器封裝業務進行策略合作。

同欣電昨日股價開高震盪，盤中最高上漲3.34％至154.5元，終場上漲1％、收於151元，創2017年11月底以來近25個月高點。近日高檔拉回盤整的勝麗開高後則持穩盤上，最高上漲3.09％至167元，終場上漲1.23％、收於164元。

同欣電受首季營運偏弱、旺季遞延影響，2019年1～11月合併營收67.48億元，年減1.34％，為近7年同期低點。前三季稅後淨利4.95億元，年減31.1％，每股盈餘3元，低於去年同期4.5元，雙創近10年同期低點。

不過，受惠CIS封裝需求暢旺，同欣電11月自結合併營收「雙升」至7.02億元，站上近13月高點。總經理呂紹萍先前法說時表示，預期第四季營收估季增個位數百分比、站上今年高點，明年營運展望持續樂觀，有望挑戰2014年新高紀錄。

勝麗2019年1～11月合併營收20.89億元，年增0.57％，成長率由負轉正、為近3年同期高點。受第三季營運遭逢車用產線認證、颱風出貨遞延、安控需求下滑3逆風干擾，前三季稅後淨利2.29億元，年減36.64％，每股盈餘4.46元，為近5年同期低點。

不過，勝麗受惠車用、安控產品訂單需求回升，11月自結合併營收2.13億元，月增3.98％、年增33.23％，為今年次高、近4年同期高點。投顧法人看好勝麗12月營收持穩向上，帶動第四季營收挑戰3年半高點，獲利可望自第三季低谷倍數跳增。

(時報資訊)