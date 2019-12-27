金管會公布最新網路投保概況，32家產壽險公司2019年1～11月網路銷售保單件數達282.59萬件，較去年同期194.53萬件增加45.26％，新契約保費收入達36.8億元，較去年同期24.56億元成長達49.84％，維持強勁成長。

金管會統計，17家壽險業前11月網路銷售保單件數4.7萬件，較去年同期3.87萬件增加21.44％。新契約保費收入23.66億元，較去年同期15.82億元成長達49.56％。前三大業者依序為國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽。

而15家產險業前11月網路銷售保單件數23.55萬件，較去年同期15.58萬件增加達51.18％。新契約保費收入13.14億元，較去年同期8.74億元增加達50.34％。前三大業者為富邦產險、新安東京海上產險、國泰世紀產險。

至於前11月前三大網路熱銷保單，壽險業依序為利變年金險22.34億元、旅平險及附加醫療險6294萬元、定期壽險764萬元。產險業依序為汽車險7.3億元、機車險2.3億元、旅平險2.26億元。

(時報資訊)