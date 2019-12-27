國民黨總統候選人韓國瑜，日前上網紅節目《博恩夜夜秀》後聲勢大漲，不僅表現深獲肯定，觀看人次更兩天衝破317萬。網友討論，莫非年輕人真如韓所說，被網路誤導而黑韓？有人直言，自己本來反對韓選總統，但後來有感經濟惡劣，決心投韓！並痛批總總蔡英文，根本是「包裝很潮，騙很大」。

網友在PTT論壇發文《年輕人真的如韓國瑜所說被網路誤導黑韓嗎》，寫道：「一開始也覺得韓國瑜很噁，騙高雄人民結果自己去選總統，但，看到蔡英文就覺得更噁！整天在那刷什麼統不統的，然後真的騙的東西比韓國瑜還多！我中間選名啦，不要有智障蟑螂在那說一些什麼舉例，真的笑死人啦！」

發文網友更直言：「自己去工業區問問看，有多少快撐不住了？這次真的決定投韓國瑜了！不和平要拚得你死我活！蔡就老斂，包裝很潮，騙最大；韓新手，包裝粗糙，騙高雄。整天只會在那說統不統，然後什麼都全騙，網路也全蟑螂，貪污也你在貪，只是比韓國瑜還高級騙子，噁不噁啊？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「真有這回事，工業區有很多業者做不下去？我一直以為是傳產比較慘」、「有沒有被帶風向我不敢說啦，但一直跳票是事實」、「靠情感投票的……給予尊重」、「不是都說台商要回來了？」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)