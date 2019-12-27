出生月份不僅能決定人的星座，還有可能影響一生患病的風險。美國一份研究蒐集並分析近175萬人的健康數據，推測出個人一生的疾病風險，可能與出生月份有關聯，據統計結果顯示，5月出生的人是健康寶寶，生病的機率較低。

根據美國哥倫比亞大學的研究分析，從1900年倒2000年期間，在紐約哥倫比亞大學出生的175萬人的健康數據，探討出生月份與1688種疾病之間的關係，最後得出有55種疾病與出生月份呈現顯著相關。而根據統計結果顯示，5月出生的人是健康寶寶，生病的機率較低；而在3、4月份出生的人，最容易罹患心臟疾病。

根據美國哥倫比亞大學蒐集約175萬人的健康數據統計，出生月份與疾病之間有顯著關聯。（本報資料照）

這份研究是藉由大數據統計出來的，雖然研究結果指出，疾病與出生月份具有相當程度的關聯，但專家表示，疾病產生因素有許多種，像是基因遺傳、生活環境、飲食習慣等條件都會影響，因此避免生病的最佳方式，還是維持健康作息、規律運動以及均衡飲食。

(中時電子報)