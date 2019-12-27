小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（27日）財經重點。

【1】陸補貼華為 美媒：撒750億美元

大陸通訊設備巨頭華為以民企自居，但神祕風格與美國指控也讓其一直被影射受到中國政府扶持。近日外媒估算指出，華為拿到中國政府稅費、貸款、土地優惠等「補助」約750億美元，使公司有充足後盾擴張市場。

【2】內資當道 13檔投信認養股喊衝

台股封關進入倒數3個交易日，外資休假去，市場交投冷清，內資當道，其中又以投信年底作帳行情股最受關注，據統計超眾（6230）、群聯（8299）、中美晶（5483）等散熱、記憶體以及矽晶圓股等三大族群13檔個股，本周四個交易日，獲得投信積極買超，股價表現非凡。

【3】陳美伶：台灣養出兩隻獨角獸

國發會主委陳美伶表示，在國發基金帶頭點火下，「創業天使投資方案」已帶動新創總投資金額達到27.41億元。她並宣布台灣產生兩隻新創獨角獸，分別是睿能創意（Gogoro）、沛星互動科技（Appier），另外還有6～7家也很有潛力，顯示台灣新創環境不斷優化中。

【4】任正非：華為B計畫 取代安卓

華為手機因為美國斷供制裁，無法正常使用谷歌安卓旗下應用軟體，海外能否繼續存活成疑。對此，華為創辦人任正非近日信心喊話，就算無法與谷歌合作，華為還有很宏大的「Plan B」，二至三年內就可望成形。

【5】美超級星期六零售額破344億美元

黑色星期五沒什麼了不起，網路星期一也不稀奇了，今年美國零售商生意最好的一天是12月21日「超級星期六」（Super Saturday），創下344億美元史上最高單日零售額，比今年黑色星期五零售額高出10％。

(中時電子報)