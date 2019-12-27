獲獎的點建築聯合建築師事務所創立於 2012 年，擅長挖掘屋主內心渴望，結合美學、機能、自然環境。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市大台中建築師公會舉行「新銳建築師」設計展，正在台中市溪西圖書館二樓舉行，展期至2020 年1月31日，剛獲美國 Muse Design Award、澳洲墨爾本 Design Award 銀獎、法國、中國、韓國等多項獎項的點建築聯合建築事務所受邀展出，吸引很多喜好建築的民眾，一睹建築之美。

台中市大台中建築師公會近年為鼓勵優秀建築師，舉辦新銳建築師選拔活動，並為其舉行展覽，擴大年輕建築師的舞台。

獲獎的點建築聯合建築師事務所創立於 2012 年，擅長挖掘屋主內心渴望，結合美學、機能、自然環境，例如「台中呂宅（LYU Residential）」，以小坪數的老公寓改建為視覺大空間；「台中安和（Jing-Dian An He）」以家徽結合低調新古典，陸續獲得國內外建築獎項。

點建築建築師蔡韋丞、陳立庸表示，創造以人為本的建築環境是該事務所核心理念，因此該事務所發展的是全方位建築事業，而非僅僅是建築師。

蔡韋丞表示，創業初期，一切從無到有，不確定性，但在實作面上，卻很享受這段實踐專業的過程。

之後更為了自由創造作品，投入土地開發、創辦精典建設，從土地取得、設計、銷售，全由團隊執行，試圖打破建築師受限於業主、市場的困境，建構出理想建築。

回歸到以人為主的基本面，點建築傾聽業主談論生活、工作的點點滴滴，挖掘出業主內心的渴望與感動，讓空間與生活情感產生連結，打造出其專屬的獨特空間。

蔡韋丞、陳立庸強調，點建築多年來一步步走出自己的路，進而獲得客戶轉介紹的機會，至今累積超過 330 個設計評估案。

精彩的「新銳建築師」設計個展將在溪西圖書館二樓舉行，展期至2020年1月31日，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

(中時 )