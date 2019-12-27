選戰倒數14天，日本前駐台代表沼田幹夫日前曾直言，國民黨總統候選人韓國瑜和總統蔡英文的差距應該在5%之內，未若外界想像的那麼大。對此，知名的韓黑桃園市議員王浩宇也贊同沼田的論點，更指出蔡英文還有兩大致命傷，所以韓還是有勝選機率。

王浩宇在政論節目《年代向錢看》上表示，沼田幹夫說台灣總統大選藍綠差距在5%以內，他是認同的。為什麼他會認同？因為他們長期做民調的，都會發現趨於弱勢的一方表態率會降低，在之前綠黨三四月的做民調中，其實蔡英文的支持者相對於前行政院長賴清德的支持者，有10%是不表態的，這些人都是要追問才能問出來結果，因為他們好像認為身邊的人都不支持蔡英文，都支持賴清德，所以會認為講出來好像蠻丟臉的或怎樣，現在的韓粉也是這樣這樣的情形。

王浩宇補充，所以韓國瑜和國民黨支持者的表態率，在過去的兩個月慢慢下降，掉了大概10%20%，他認為這些未表態的支持率，是會繼續支持韓國瑜的，所以現在實質的民調，應是蔡領先韓10%-15%間。

另外，王浩宇認為，蔡英文也面對到兩個重要的風險，第一個是蔡的年輕選票比占太高。以一個候選人來說，年輕投票占比這麼高，但年輕人投票意願大概低於20%，恐怕會造成蔡英文的選票減少。

王浩宇更認為，蔡英文的另一個風險是，民眾黨跟時代力量的支持蔡英文的比例比較高，但這些選票會不會真的投下去，也是影響蔡英文選票多寡的關鍵因素。

(中時電子報)