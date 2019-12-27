《證交所》濠瑋控股申請股票第一上市 08:352019/12/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 濠瑋控股(6711)向台灣證券交易所申請股票第一上市，為今年第6家向證交所申請第一上市的外國企業。 濠瑋公司成立於英屬開曼群島之投資控股公司，主要業務內容為沖壓、冷鍛、壓鑄、車床、注塑及機械加工等產品的開發與生產，產品涵蓋手機充電器插頭端子、彈片、塑膠外殼及網通、家電產品五金壓鑄件等。 該公司今年前3季合併營收為新台幣26.26億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為新台幣1.34億元，每股稅後盈餘1.98元。 (時報資訊) #第一 #產品 #上市 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰日本正2、反1二檔ETF 明年2/4下市 14:512019/12/23 財經 陳根德扮耶誕老公公 爭取支持 18:282019/12/24 政治 一銀 柬埔寨市場拓點雙響炮 19:012019/12/24 財經 今年近50家Ａ股公司申請破產重整 較去年倍增 21:012019/12/24 財經 明達醫今日每股58.8元新上櫃掛牌 08:502019/12/25 財經 《證交所》瑞磁生物科技申請第一上市 10:002019/12/25 財經 《電子零件》車用及網通新品放量，環科估明年業績勝今年 10:342019/12/25 財經 第一銀行 獲聯徵中心金安獎、金優獎雙獎 18:002019/12/25 財經 濠瑋-KY 向證交所申請股票第一上市 19:082019/12/26 財經 精湛宣布 斥資2.16億元取得先聯80％股權 19:072019/12/26 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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