濠瑋控股(6711)向台灣證券交易所申請股票第一上市，為今年第6家向證交所申請第一上市的外國企業。

濠瑋公司成立於英屬開曼群島之投資控股公司，主要業務內容為沖壓、冷鍛、壓鑄、車床、注塑及機械加工等產品的開發與生產，產品涵蓋手機充電器插頭端子、彈片、塑膠外殼及網通、家電產品五金壓鑄件等。

該公司今年前3季合併營收為新台幣26.26億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為新台幣1.34億元，每股稅後盈餘1.98元。

(時報資訊)