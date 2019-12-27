美中貿易局勢樂觀，以及受亞馬遜走強帶動，周四美股三大指數再創歷史收盤新高，那斯達克指數更首次漲破9,000點大關。

交易員在聖誕節假期後歸隊，就近日的美中貿易消息做出回應。美國總統川普表示他很快就會與中國國家主席習近平簽署第一階段貿易協議；北京方面也證實正與美方就簽署首階段貿易協議密切聯繫。

周四收盤，道瓊工業指數漲105.94點或0.37%，為28,621.39點。標普500指數漲16.53點或0.51%，為3,239.91點。那斯達克指數漲69.51點或0.78%，為9,022.39點。

年初迄今標普500指數已漲29%，料將創下2013年來最大年度漲幅。那斯達克指數連續第10日改寫收盤新高，創下1997年來的最長記錄。

波音下跌0.9%，使道瓊指數漲幅受抑，該公司仍無法擺脫737 MAX型飛機停飛的影響。

標普500指數11大類股中，僅醫療保健股收跌。受亞馬遜走強帶動，非必需消費品類股上漲1.43%，漲幅最大。

根據萬事達卡調查，美國今年年終節日購物季的電商銷售額創下歷史新高，以及亞馬遜宣布今年的節日購物季再創最佳銷售成績，股價應聲大漲4.45%，帶動那指衝破9,000點大關。

(時報資訊)