正崴(2392)推動產線自動化及模具4.0，成果開始反應在公司營運上，今年前3季稅後盈餘達13.56億元，每股盈餘為2.8元，預估今年全年營收有機會較去年兩位數成長，而明年在多項產品均可望持續成長下，正崴董事長郭台強表示，明年營運樂觀，營收可望維持今年年成長兩位數。

前兩年營運一度陷入虧損谷底的正崴，積極進行調整，除自2016年開始導入自行研發機器人手臂，逐步建置自動化產線，由於模具是各項產品生產良率高低最重要的一環，正崴在2018年推動模具4.0，目前徐州廠區已開始採用模具4.0生產，預計未來將陸續導入華南廠區等其他廠區；在產區自動化部分，今年正崴廠區產線再導入300台機器手臂，員工人數亦已從之前的5萬人降至今年的3萬9000人，正崴智慧生產自動化目標為2021年達到將廠區人力從目前的5萬人減半至2萬5000人。

郭台強表示，正崴近幾年資本支出約在新台幣35億至40億間，除了自動化設備外，也積極在東南亞建廠分散生產基地，包括緬甸、印度等地，隨著效益顯現，讓公司今年營運表現還不錯。

在產品業務方面，正崴近兩年持續擴大產品品項，其中零組件方面，除無線耳機與醫療用零組件產品，公司配合大陸品牌手機客戶拓展印度市場，公司亦開發電動汽車、機車、自行車與滑板車用之各項模組產品，拓展車用與NB端之軟板與連接器產品；在系統產品方面，正崴配合客戶生產各類型電動滑板車、電競與遊戲機客戶的搖捍、音箱與週邊配件產品，公司亦開發5G雲端伺服器使用高速傳輸模組產品以及無線充電產品；而通路部分，公司亦拓展企業及教育專案業務，加強會員服務及行銷，並發展APP產品。

郭台強表示，明年在多項產品均可望成長下，營運將比今年好，營收年成長幅度可望維持今年的雙位數成長。

(時報資訊)