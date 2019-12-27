《店頭市場》元大富櫃200N 30日上櫃交易 08:362019/12/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 元大富櫃200N(020014)將於12月30日正式上櫃掛牌交易。 由元大證券發行之「元大櫃買富櫃200報酬指數投資證券(中文簡稱：元大富櫃200N)將於12月30日正式上櫃掛牌交易，為國內第二檔追蹤櫃買富櫃200報酬指數的「指數投資證券」(Exchange Traded Note, ETN)，為本年第5檔上櫃掛牌的ETN。 (時報資訊) #證券 #元大 #上櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦證高層異動 史綱 傳回鍋投信董座 04:102019/12/23 財經要聞 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 康和證券單車接力環島公益 董座將挑戰花東行 09:562019/12/23 財經 凱基證「玩權放送」活動倒數 買權證抽大獎 11:592019/12/23 財經 金融關懷弱勢學生 7證券金融今年共捐3,665萬 15:302019/12/23 財經 元富證券聖誕傳愛 響應公益歡度佳節 11:402019/12/24 財經 陸券商搶增資 近千億資金上路 21:132019/12/24 財經 陸金融開放 券商辦現增案備戰 04:092019/12/25 焦點新聞 元大證券 拿下《財資》五大獎 13:212019/12/25 財經 凱基證「閃耀60」抽獎 百萬名車得主出爐 11:242019/12/26 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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