元大富櫃200N(020014)將於12月30日正式上櫃掛牌交易。

由元大證券發行之「元大櫃買富櫃200報酬指數投資證券(中文簡稱：元大富櫃200N)將於12月30日正式上櫃掛牌交易，為國內第二檔追蹤櫃買富櫃200報酬指數的「指數投資證券」(Exchange Traded Note, ETN)，為本年第5檔上櫃掛牌的ETN。

(時報資訊)