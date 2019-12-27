萬士達卡：美國年終旺季整體零售銷售上揚3.4％ 08:562019/12/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管2019年美國年終購物旺季較2018年少了6天，但拜線上銷售創紀錄新高所賜，帶動假期整體零售銷售（不含汽車）上揚3.4％。 根據萬士達卡（Mastercard）追蹤11月1日至聖誕夜的銷售數據，發現2019年美國年終購物旺季整體零售銷售（不含汽車）增加3.4％。最新報告顯示，2019年線上銷售占整體比重為14.6％。 萬士達卡資深顧問薩多夫（Steve Sadove）表示，越來越多消費者在線上採買年節用品，2019年年終假期線上銷售創紀錄新高。 (工商 ) #銷售 #年終 #美國 #線上銷售 #旺季 也許您會感興趣 推薦閱讀 年終獎金拿多少？本周生肖運勢告訴你考運定輸贏 18:002019/12/23 娛樂 年終點數兌換季 OPEN POINT推上百款商品、虛擬遊戲場抽好禮 21:032019/12/23 財經 美提新法案 AIT處長等同大使任命 08:462019/12/24 國際 影》世羽聯賀耶誕 這1分打了139拍 14:592019/12/24 體育 美眾議員提案A IT處長具大使級別 04:092019/12/25 兩岸新聞 《百貨股》富邦媒搶啖歲末年終商機，估家電買氣增4成 11:082019/12/25 財經 老闆「不給年終」測員工忠誠度 網傻眼：大錯特錯 14:532019/12/25 社會 《國際產業》電商銷售額創新高，帶旺美年終節日購物季 09:092019/12/26 財經 新人面試僅說一句秒錄取？網狂推這樣講 16:402019/12/26 日常 假期購物季縮短 美線上銷售仍創新高 07:282019/12/27 國際 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 選前15天…小英又送大紅包！網諷：不是民調狂勝？ - 財經 陳美伶：台灣養出兩隻獨角獸 - 財經要聞 - 工商時報 同欣電擬吃下勝麗RW部門 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘財經掃描》甩不開北京蹤影？ 華為遭爆拿750億美元補貼 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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