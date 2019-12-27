儘管2019年美國年終購物旺季較2018年少了6天，但拜線上銷售創紀錄新高所賜，帶動假期整體零售銷售（不含汽車）上揚3.4％。

根據萬士達卡（Mastercard）追蹤11月1日至聖誕夜的銷售數據，發現2019年美國年終購物旺季整體零售銷售（不含汽車）增加3.4％。最新報告顯示，2019年線上銷售占整體比重為14.6％。

萬士達卡資深顧問薩多夫（Steve Sadove）表示，越來越多消費者在線上採買年節用品，2019年年終假期線上銷售創紀錄新高。

(工商 )