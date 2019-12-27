那斯達克指數在聖誕節假期後的第一個交易日，便傳出喜訊，26日盤中首度跨越9,000點重要心理關卡，再次刷新歷史新高紀錄。

美股26日開盤約2個小時，那斯達克指數便衝上9,003.34點，升抵盤中新高水準，也是史上首次跨越9,000點大關。

科技股雲集的那斯達克指數在2019年氣勢如虹，迄今累計漲幅超過35％，表現超越道瓊工業指數與標普500指數，兩者升幅分別為逾22％與29％。

(工商 )