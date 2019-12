台灣首屆「2020 FRC科學園區台中區域賽」由科技部中科管理局取得主辦權,並將在2020年3月6至8日於台中市逢甲大學體育館登場,讓國內參賽團隊有更多機會與國際高手競技、交流、接軌國際。(中科提供/盧金足台中傳真)

科技部長陳良基(第2排中)強調,透過中科推動園區智慧機器人自造基地的資源設備,提供全國高中與大專生實作,讓理論與實務結合,培育未來產業優秀人才。(中科提供/盧金足台中傳真)

世界機器人大賽將讓全球看見台灣!台灣首屆「2020 FRC科學園區台中區域賽」由科技部中科管理局取得主辦權,將在2020年3月6至8日於台中市逢甲大學體育館盛大展開,匯聚超過600名來自美國、澳洲、新加坡以及台灣的團隊在賽場上激盪出精彩的火花,讓國內參賽團隊有更多機會與國際高手競技、交流、接軌國際,洞悉智慧機器人的發展趨勢與契機,為台灣人才扎根開拓產業先機。

中科管理局自2017年舉辦「世界機器人大賽(FRC)觀摩與培訓」後,陸續於2018及2019年舉辦2場FRC練習賽與2場季後賽及一系列組裝及實作培訓課程,透過系統性的培訓及舉辦大型模擬競賽活動,帶動國內FRC團隊三年內由3隊成長至30隊累計超過2000多名學員參與競賽。

中科為舉辦這場國際區域賽,展開一系列熱身活動,包含2019年12月19日邀請卡內基美隆大學FRC指導團隊至中科自造基地並與高中職校經驗分享。

2020年1月4日晚間10時30分將與美國非營利性組織FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)總部連線同步,獲知2020年競賽題目後,舉辦「Kick off解題營」匯聚全台各地參賽隊伍教練來到中科智慧機器人自造基地,搶先在題目公告的第一時間共同腦力激盪討論解題戰略

,協助台灣團隊獲得佳績。

科技部長陳良基表示,透過中科推動園區智慧機器人自造基地的資源設備,提供全國高中與大專生實作,讓理論與實務結合,培育未來產業優秀人才。

科技部次長許有進說,FRC世界機器人競賽針對全球高中職學生所舉辦,而且是目前最接近工業等級的高階機器人競賽,提供參賽隊伍專業技術的養成及啟發外,更重視團隊合作。

中科管理局成功取得FRC大賽在台中辦理區域賽,是台灣首次取得主辦權,國內隊伍免於出國舟車勞頓,讓更多國內學生與各國團隊同場競技切磋,擴大學生國際視野、接軌國際。

中科管理局長許茂新強調,2019年國內各高中隊伍在世界各地區域賽成績耀眼,比賽期間屢傳佳績,中科透過成功取得2020 FRC區域賽主辦權,表達中科管理局全力推動智慧機器人教育的決心,期能讓機器人自造種子在國內高中職校園萌芽深耕,培育未來智慧機器人產業人才。

(中時 )