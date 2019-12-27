民進黨雲林立委候選人蘇治芬表示昨(26)日6時許，其妹蘇勳璧在替她拜票時，突然遭一群黑衣人包圍，隨後警方傳喚了一名李姓男子到案說明，而李男則趕忙喊冤表示因為宣傳車音量太大，自己只是想請宣傳車降低音量，然而屢勸不聽，才出面勸阻。

蘇治芬也在臉書中貼出了昨天的事發經過，她表示，當妹妹行經東勢鄉程海厝時，在車上講說「張榮味曾經說過若張麗善做縣長，張嘉郡就不會出來選立委」，隨後路經民宅，突然衝出十幾人，約有七、八名不明人士，團團圍住宣傳車。並不斷拍打宣傳車，還喊著「不要讓她講，不要讓她講」。

警方表示，現在正值選舉敏感期間，在根據被害人的陳述後，警方找到了李姓當事人並製作了筆錄。目前仍在調查有多少人涉案。

據《聯合報》的影片，李男澄清表示，當時是跟一群好友在家泡茶聊天，然而蘇治芬宣傳車的音量太大，影響他們談話，連孫子都被吵到無法入睡，因此才出門請宣傳車不要吵。李男在影片中還說道，他與好友向蘇治芬的宣傳車表示，他們都是務農者，宣傳車的音量過大，讓他們沒辦法好好休息等語，卻遭到蘇勳璧表示要告他們，隨後李男愈來愈激動，直喊「這樣要我們這些百姓如何過日子」。

由於雙方各持己見，目前警方已經著手調查處理。

(中時電子報)