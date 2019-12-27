Bella曬出雪地照片。（圖／翻攝自bella_navy4life IG）

高以翔上月在寧波錄影時不幸因心源性猝死，享年35歲，小他13歲的女友Bella（蘇湘涵）先前為此改了IG簽名檔，以一句「不管如何，我和你最後會相遇」表達心聲，沉默一個月的Bella今(27日)凌晨終於發聲，她曬出雪景並寫下：「一起看雪吧」，似隔空表達對高以翔的思念。

高以翔過世後，一度傳出他生前已和Bella秘婚，但被高以翔父母否認，然也有一說是指高家父母體貼不希望對年輕的Bella造成壓力，才會否認婚訊，僅為保護Bella。無論如何，兩家之間感情的確深厚，日前過聖誕佳節，Bella便現身高以翔家的聚會，陪自己和高以翔的父母兩家一同過節。

在替高以翔籌辦後事期間，Bella常被拍到穿著男友生前外套，大拇指也帶著高以翔戒指，而Bella對外沉默了一個月，今在IG分享雪地照片，配文「一起看雪吧」，後面加了藍色愛心和星星符號，網友紛紛說：「知道妳想他了」、「好快啊...已經一個月了」、「希望在天堂安好」、「還是不敢相信」。

(中時電子報)