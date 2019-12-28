慧洋(2637)董事長藍俊昇指出，明年元月國際海事組織（IMO）限硫令實施，市場可能出現動盪，近月來租家很少進場租船，觀望氣氛濃厚，但慧洋擁有低油耗的節能船多達71艘，是營運最大利基也最具優勢。

慧洋目前有129艘船，今年利用第三季運費高檔簽了多艘好價格的租約，另一方面加速進行船隊汰舊換新，本月剛出售一艘舊船增添約180萬美元獲利，公司規畫明年持續售出舊船，充裕現金並提高節能船比重，讓毛利率進一步提升，搭配明年會有50艘以上船隻換約，租金仍有成長空間下，預估明年本業獲利會優於今年。 慧洋累計前11個月合併營收127.1億，年增7％，自結每股稅前盈餘3.25元，居同業之冠。

慧洋今年交了7艘新船，明年還有8艘，都是高效率的節能船，平均較舊型船節省一成五以上油料，其中也有加裝脫硫器的船隻，公司指出，以巴拿馬系列的卡爾薩姆型船來說，日租可較傳統巴拿馬型船高出二到三成，有裝脫硫器的日租再加兩千美元。(新聞來源：工商時報─張佩芬／台北報導)

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