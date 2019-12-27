美股因聖誕節休市一天，周四台股以12000點為軸心上下波動，雖然加權指數看似平靜無波，但內資主控的中小型股卻十分活躍，早盤被動元件、散熱、光學、LED等次族群表現亮眼，其中被動族是延續性的，顯示這個族群確實是內資關愛的眼神。

從結構分析，被動元件從庫存調整完畢到產品漲價，總共分兩個階段上漲，此種模式會複製到所有谷底翻揚的產業中，而記憶體最為相似，第四季是庫存降至健康水位，明(2020年)年一、二季分別有NAND Flash及DRAM合約價上漲利基，換句話說，記憶體族群將會是明年Q1的主軸。

低基期族群輪動，具有墊高大盤底部的功用，則台股可望在人氣不斷延燒之下維持高檔震盪結構，現在要思考的是，還有哪些次族群可望接續輪漲？

因為這次半導體的復甦包括CIS(缺貨中)、電源管理IC、指紋辨識IC、類比IC、藍芽晶片、CMOS、IGBT等，目前市場多關注在半導體下游產業(如設備)，反而最上游的IC設計有補漲空間，是後續選股的主要方向。

(時報資訊)